Манчестер, Великобритания, 10 ноября, 2022, 23:13 — ИА Регнум. 10 ноября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в последнем матче третьего раунда Кубка Английской Лиги сезона 2022/23 сыграет с «Астон Виллой» из Бирмингема. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Мартин Дубравка, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Диогу Далот, Тайрелл Маласия, Фред, Бруну Фернандеш, Донни ван де Бек, Скотт Мактоминей, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд.

«Астон Вилла»: Робин Ульсен, Эзри Конса, Калум Чемберс, Людвиг Аугустинссон, Бубакар Камара, Дуглас Луис, Джон Макгинн, Эшли Янг, Кай Мики, Дэнни Ингз, Олли Уоткинс.

Матч обслужит английская бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом.