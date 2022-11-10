София, , 22:47 — REGNUM Болгария и Турция начнут масштабные работы по модернизации железнодорожных линий, соединяющих две страны. Соглашение об этом было достигнуто 10 ноября в ходе встречи в Софии болгарского министра транспорта Христо Алексиева с генеральным директором предприятия «Турецкие железные дороги» Хасаном Пезюком, пишет софийская газета «Факты».

Железная дорога jingoba

По предварительным данным, уже с 1 декабря стороны приступят к реализации программы сокращения времени прохождения поездов через КПП на болгарско-турецкой границе, а также строительству новых железнодорожных пропускных пунктов.

«Необходимо увеличить капиталовложения в транспортную отрасль, — заявил Алексиев. — Это позволит увеличить пассажиропоток и грузооборот между нашими странами».

Напомним, на сегодняшний день между Болгарией и Турцией курсируют 12 пассажирских и товарных составов. Они проходят через три крупных пункта пропуска на болгарском юге и юго-востоке.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия одобрила предоставление Болгарии €1,61 млрд