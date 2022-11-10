Рим, 10 ноября, 2022, 22:16 — ИА Регнум. 10 ноября в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» футбольный клуб «Лацио» в матче 14-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с «Монцей». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Soccer.ru Сергей Милинкович-Савич

На данный момент «Лацио», одержав восемь побед и набрав 27 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Монца» с 13 очками располагается на 15-й позиции.

Стартовые составы команд:

«Лацио»: Иван Проведель, Алессио Романьоли, Николо Касале, Эльсеид Хюсай, Мануэль Ладзари, Матиас Весино, Маркос Антонио, Сергей Милинкович-Савич, Фелипе Андерсон, Педро, Маттео Канчельерри.

«Монца»: Мишел ди Грегорио, Джулио Донати, Лука Кальдирола, Карлос Аугусто, Армандо Иццо, Патрик Чюррия, Пепин, Филиппо Раноккья, Андреа Кольпани, Маттео Пессина, Андреа Петанья.

В текущем сезоне 27-летний центральный полузащитник «Лацио» и сборной Сербии по футболу Сергей Милинкович-Савич принял участие в 18 матчах за римский клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами.