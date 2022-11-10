Вашингтон, 10 ноября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в четверг заявил, что последний отчет о потребительских ценах в стране показал необходимое для американских граждан замедление инфляции в преддверии праздников, но для дальнейшего сдерживания роста цен потребуется дополнительная работа, сообщает 10 ноября Reuters.

Joebiden.com Джо Байден

«Я буду работать с любым человеком — демократом или республиканцем — над идеями, которые позволят дать среднему классу и работающим семьям передохнуть», — сказал Байден.

С данным заявлением глава Белого дома выступил после того, как министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в октябре выросли на 0,4%, что оказалось меньше прогнозов.