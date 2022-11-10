Рим, , 21:50 — REGNUM Реакция официального Парижа на решение Италии не впускать в свой порт корабль — перевозчик нелегальных мигрантов была «непропорциональной», заявил 10 ноября глава МИД Италии Антонио Таяни.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, власти Франции выразили возмущение действиями Рима, который якобы получает «больше всех» средств ЕС на поддержку мигрантов и при этом считает, что принимать корабли — перевозчики должны другие страны.

Судно Ocean Viking с несколькими сотнями мигрантов на борту, о котором идет речь, вследствие решения Рима покинуло территориальные воды Италии и направилось во Францию.

Таяни поддержал и глава МВД Италии Маттео Пьянтедози. »Не понимаю, с какой стати мы должны принимать то, что отказываются принимать другие», — отметил он.

После выхода «Лиги» из правящей коалиции в 2019 году число нелегальных мигрантов в Италии снова стало быстро расти. Правые считают, что помогать мигрантам надо «у них дома», а в ЕС принимать только тех, кто бежит от войны и геноцида. Лидеры нового правоконсервативного правительства страны, сформированного в октябре 2022 года, обещали «навести порядок» в сфере нелегальной миграции.