Вашингтон, 10 ноября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Американский актер Сильвестр Сталлоне признался, что из-за проблем со здоровьем его коллега Брюс Уиллис «переживает трудные времена». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

(сс) Gage Skidmore Брюс Уиллис

«Брюс переживает очень, очень трудные времена. Он практически без связи с внешним миром сейчас», — сказал Сталлоне. Актер также признался, что произошедшее с актером «убивает его».

Стоит отметить, что Сталлоне и Уиллис вместе снимались в нескольких фильмах франшизы «Неудержимые».

Напомним, Брюс Уиллис прекратил актёрскую деятельность в марте 2022 года. Причиной стала диагностированная у него афазия — приобретенное расстройство речи, вызванное повреждением мозга.