Минск, 10 ноября, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что лидеры Евросоюза оказались не способны «потушить пожар в собственном доме», представляют собой не целостное высказывание, претендующее на статус официального заявления или декларации, а, скорее, мысли вслух по поводу близких друг другу, но всё же разных проблем. При этом конкретных решений этих проблем не предлагается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября рассказал философ, главный редактор сайта «Русский союз» Сергей Иванников.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Сергей Иванников «На первый план выходят США и Европа, под которой Александр Григорьевич, судя по некоторой заминке, похожей на проговорку, имеет в виду Германию. «Да, хорошая страна была…» И, кстати, «больной мог бы ещё жить и жить». Кто уничтожает Европу / Германию? Американцы, ответ очевиден не только для Лукашенко. Но вопрос «что делать?» звучит очень риторично и без привязки к реальности. «Европейцам надо очухаться…» Напоминает ответ на вопрос о том, как можно победить бедность: бедные должны стать богатыми. Конечно, «европейцы всё понимают», но есть конкретные механизмы принятия решений, и контроля над ними у европейской политической элиты нет. Поэтому и во главе европейских государств становятся «временщики». И всё будет идти как шло до этого».

«С США тема сложнее. Хотя бы потому, что в данном случае упоминается ядерное оружие. Но и здесь обнаруживается тупик. Если их, американцев, не бомбить, то они будут и дальше разрушать и Русский мир, и Европу. А если бомбить, то тогда ни от кого ничего не останется… Если в этой свободной игре ассоциаций присутствуют отзвуки реальных обсуждений с российским руководством темы отношений с США, то, к сожалению, речь идёт о повышении ставок. Закамуфлированно указывается, что применение ядерного оружия возможно. По крайней мере, в принципе», — считает философ.

Эксперт отмечает, что в высказываниях президента Белоруссии есть одна новация. «В предельно неконкретной форме озвучивается идея возможности евразийского пакта: Германия — Русский мир. Почти по Хаусхоферу. Но серьёзно к ней относиться нельзя. Если всё в Европе под контролем американцев, то договариваться о заключении каких-либо союзов не с кем. С временщиками переговоры вести бессмысленно», — убеждён Иванников.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 ноября назвал руководителей стран Евросоюза «временщиками», которые «полностью зависимы от США». Лукашенко уверен, что если бы Евросоюз наладил партнерские отношения с Россией, «это была бы большая мощь».