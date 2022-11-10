Прешево, , 21:42 — REGNUM В трех населенных албанцами муниципалитетах Сербии в Прешевской долине 13 ноября состоятся выборы в Албанский национальный совет. Голосование состоится в 49 избирательных округах, в которых зарегистрировано более 40 тысяч избирателей. Партии уже начали свои предвыборные кампании, о чем 10 ноября сообщило новостное агентство Telegrafi.

Тирана, высотное здание

Албания Anila amataj

В выборах участвуют все политические партии, представляющие интересы албанцев в Прешево, Буяноваце и Медведже.

На вопрос, почему граждане должны голосовать именно за них, кандидаты на пост главы Албанского национального совета ответили следующее.

«За четыре года Албанскому национальному совету удалось выполнить все взятые на себя обязательства. Для нас крайне важно, чтобы Национальный совет продолжал работать сплоченно», — заявил Рагми Мустафа, глава Партии Демократического действия.

«Я гарантирую объединение албанцев в Прешевской долине, что не удалось предыдущему руководству Албанского национального совета», — пообещал Левент Казими, кандидат из «Альтернативы для перемен».

«Албанский национальный совет является верховным объединенным учреждением албанцев на уровне Республики Сербия, и, учитывая, насколько это важно для нас, мы использовали весь наш потенциал, как человеческий, так и интеллектуальный, чтобы внести свой вклад», — Невзад Лютфиу, представитель Движения Демократического Прогресса.

Албанский национальный совет, согласно законодательству Сербии, является представительным институтом албанского меньшинства, проживающего в Сербии, обладающим полномочиями в сфере образования, культуры, информации и использования албанского языка и письменности.

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