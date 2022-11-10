Москва, 10 ноября, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о создании демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха и на границе Армении с Азербайджаном, по сути, является предложением о создании мощной базы НАТО на этих территориях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Предложение Пашиняна не будет принято Баку, потому как это означает то, что на территории Азербайджана будет создана особая территория, особая зона, на которой не смогут находиться войска Азербайджана. Пашинян предлагает аннулировать некоторые результаты второй карабахской войны и все те продвижения азербайджанской армии, которые проходили последние месяцы. Вопрос заключается в том, кто будет контролировать эту демилитаризованную зону. Видимо, убрав войска Азербайджана и России, Никол Пашинян хочет, чтобы освободившиеся территории заняли представители ОБСЕ и стран НАТО. В этом случае будет создана мощная база НАТО в регионе, что не устроит ни одну сторону процесса», — высказал своё мнение собеседник ИА REGNUM.

Напомним, что демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на границе Армении с Азербайджаном предлагает создать Ереван. Об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил 10 ноября в ходе заседания правительства.

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