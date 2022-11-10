Скопье, 10 ноября, 2022, 21:05 — ИА Регнум. МВД Северной Македонии 9 ноября сообщило о задержании трех человек в связи с инцидентом, произошедшим в ходе матча Шкендия-Скопье на стадионе Чаир в Скопье. Задержанных доставили в полицейский участок Бит-Пазара, сообщает новостное агентство Telegrafi.

Македония

В результате матча победа досталась команде преимущественно населенного албанцами македонского города Тетово Шкендия, название которой на албанском языке означает «Искра».

После потасовки, инициированной местными болельщиками, стадион Скопье будет временно закрыт для проведения матчей, а футбольная команда Скопье будет обязана играть на расстоянии не менее 100 км от своего стадиона в предстоящих матчах.

Потасовка в ходе матче Шкендия-Скопье началась, когда команда из Тетово забила гол и футболист, забивший гол, отправился праздновать победу в направлении группы болельщиков Шверцерат. Полиции пришлось вмешаться, чтобы остановить драку.