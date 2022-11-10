Вашингтон, 10 ноября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Полностью дискредитировать идею переговоров с Россией было поручено Владимиру Зеленскому американским руководством. Лидер киевского режима «убил» диалог, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор

Джейк] Салливан попросил Зеленского быть милым и создать иллюзию того, что Киев хочет переговоров, даже если это не сработает». Дуглас Макгрегор «Думаю, [советник президента США по нацбезопасностипопросил Зеленского быть милым и создать иллюзию того, что Киев хочет переговоров, даже если это не сработает».

Напомним, ВС РФ проводят на территории б. УССР специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации. Киев со своей стороны требует «возврата своих» территорий.