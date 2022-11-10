Верона, Италия, , 20:22 — REGNUM 10 ноября в Вероне на стадионе «Маркантонио Бентагоди» футбольный клуб «Верона» в матче 14-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 примет туринский «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

На матч назначена бригада арбитров во главе с Марко ди Белло. Ассистенты главного судьи — Алессандро Костанцо и Маттео Пассери. Резервный арбитр — Марко Гуида.

Стартовые составы команд:

«Верона»: Лоренцо Монтито, Джон Дойг, Исак Хин, Федерико Чеккерини, Филиппо Терраччано, Кевин Лазанья, Мартин Онгла, Яях Каллон, Ибрагим Сулемана, Милан Дюрич.

«Ювентус»: Маттиа Перин, Глейсон Бремер, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Филип Костич, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Аркадиуш Милик, Николо Фаджоли, Мойзе Кин.

На данный момент «Ювентус» с семью победами и 25 набранными очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона», набрав лишь пять очков, располагается на последней 20-й позиции.