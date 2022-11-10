Вашингтон, 10 ноября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Правительство США 10 ноября разрешило американцам осуществлять транзакции для функционирования российских дипломатических и консульских миссий, сообщается на сайте министерства финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Американским лицам разрешается участвовать в транзакциях, необходимых для официальной деятельности дипломатических или консульских миссий правительства Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Напомним, что ранее посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что американский Госдепартамент может запретить русским дипломатам покидать Вашингтон без объяснения причин. Антонов добавил, что в данной политической ситуации дипломаты находятся в условиях постоянных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство финансов США также разрешило некоммерческим организациям (НКО) проводить финансовые транзакции и сделки, связанные с гуманитарной деятельностью и «поддержкой демократии» в России.