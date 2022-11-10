Тбилиси, , 20:08 — REGNUM 20-летний центральный защитник московского «Динамо» Саба Сазонов впервые получил вызов в сборную Грузии по футболу. Об этом 10 ноября сообщается на официальном сайте национальной команды.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

В ноябре сборная Грузии проведет один товарищеский матч с командой Марокко. Игра состоится 17 ноября и пройдет в Шардже (Катар) на стадионе «Шарджа Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Саба Сазонов принял участие в 16 матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил пять желтых карточек.

Действующее соглашение Сазонова с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает грузинского футболиста в 1 миллион евро.