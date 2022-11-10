Рим, , 18:33 — REGNUM Заявление итальянского министра обороны Гуидо Крозетто о том, что Италия не готовит новые поставки вооружений для киевского неонацистского режима, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Я не исключаю, что в будущем будет новое распоряжение в рамках НАТО и Евросоюза о дальнейшей военной помощи [киевскому неонацистскому режиму], но пока мы завершаем поставки вооружения, обещанные предыдущим правительством», — отметил Крозетто.

Глава итальянского оборонного ведомства отметил, что существует вероятность возобновления поставок, если такое решение будет принято до 31 декабря 2022 года, но и сам подход к отправке вооружений на территорию бывшей УССР итальянскими властями может быть пересмотрен, поскольку Италия выступает за прекращение боевых действий и, как следствие, возобновление переговорного процесса между Москвой и Киевом.

«Кому там не верилось, что Италия кинула Киев? Вот вам — любуйтесь!» — написал Владимир Д.

Многие пользователи рады были узнать, что среди спонсоров киевских нацистов итальянцев больше нет.

«Первый пошёл! Когда остальные?» — интересуется Саровский Б.

«Вот Италия молодец! Перестала поставлять оружие. Надо и другим странам последовать примеру Италии. Мир нужен всем», — считает Добрыня Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что союзников у киевского режима с каждым днём становится всё меньше, а значит, дни его уже сочтены.

«Ещё минус один спонсор терроризма на [территории бывш. УССР]. Понемногу сейчас все сольются», — предрекает Юлия Г.

«Вчера венгры деньги заблокировали, сегодня Италия оружие. А кто киевскому режиму помогает-то ещё вообще?» — задаётся вопросом Лейсан Д.

Часть людей полагает, что Европа смертельно устала от конфликта на территории бывшей УССР и теперь ищет поводы для того, чтобы прекратить спонсировать нацистов.

«Весь европейский и в целом западный мир, в том числе и их правительства просто-напросто устали от Киева, Да и они видят прекрасно все-таки, что серьёзное противостояние с Россией им не по карману», — отметил Глеб М.

«Сейчас страны сами в принципе понемногу начнут понимать, что их вложения в Киев не окупаются, в связи с чем они резко сократят поставки сами», — уверен Дамиан П.

«Да всё потому, что уже нечего поставлять», — считает Роман З.

Нашлись и те, кто призвал не обольщаться миролюбивому настрою Италии. Граждане уверены, что если поступит соответствующая команда из Вашингтона, Рим тут же возобновит поставки вооружения на территорию бывшей УССР.

«Тот факт, что итальянцы не анонсировали новые поставки никак не означает, что они не будут поставлять оружие. Может быть, они ещё и старые обязательства в полной мере не выполнили. Да и кто им мешает завтра передумать?» — отметил Евгений П.

«В эти заверения вообще не верится. Германия тоже поставлять оружие не хотела, а в итоге стала главным спонсором нацистов», — напомнил Марат П.

Напомним, 10 ноября итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил в интервью газете Il Messaggero о том, что Италия не готовит новые поставки вооружений для киевского неонацистского режима.