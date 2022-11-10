Ташкент, 10 ноября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Лживым и недопустимым назвал МИД Узбекистана заявление Киева о том, что узбекская сторона якобы помогает России обойти западные санкции путём продажи Москве продукции двойного назначения, сообщили 10 ноября в МИД республики.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи. 1640-е

Вызванного в МИД Узбекистана посла киевского режима Николая Дорошенко поставили в известность о том, что заявления в СМИ о якобы помощи России в обходе санкций недопустимы.

«Подчёркнута недопустимость распространения [Киевом] недостоверных сведений в СМИ, касающихся Узбекистана», — сообщает ведомство.

Напомним, поводом для возмущения со стороны Ташкента стало заявление представителя бандеровского режима Вадима Скибицкого в интервью итальянскому СМИ о том, что в Россию из Узбекистана и Казахстана якобы идут компоненты для создания ракет.

Эти компоненты, японские и американские, продаются в Россию якобы как гражданские, что позволяет российской стороне обойти западные санкции.