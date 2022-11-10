Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Аэродром на антарктической станции «Прогресс» назвали в честь футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург). Об этом 10 ноября рассказал директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты ФК «Зенит»

Новый аэродром создали для посадки тяжёлых самолётов. При создании взлётной полосы и её регистрации сотрудники российской антарктической экспедиции коллегиально решили назвать её «Зенит» в честь футбольного клуба из Петербурга.

«Так что у нас в Антарктиде есть аэродром, который называется «Зенит», а не только станция метро у нас в городе», — отметил Макаров.

Напомним, что из Петербурга 15 ноября отправится экспедиция в Антарктику. В рамках неё изучат изменения климата на шестом континенте, озоновый слой над Антарктидой, а также ледовую обстановку в Антарктике.