Вашингтон, , 17:10 — REGNUM Ураган «Николь» ослаб до тропического шторма вечером 9 ноября вскоре после того, как достиг восточного побережья американского штата Флорида, спровоцировав ливни и сильные ветра, сообщает 10 ноября Reuters со ссылкой на данные национальной метеорологической службы.

Ураган Mariamichelle

Ранее ураган «Николь» угрожал прибрежным районам, еще не успевшим оправиться от последнего сильного шторма, прошедшего шесть недель назад.

Метеорологическая служба ранее выпустила предупреждение о надвигающемся на побережье Флориды шторме, который мог затронуть космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал, где под открытым небом на стартовой площадке расположена новая ракета NASA.

В связи с наступлением циклона в 14 округах региона было принято решение закрыть школы.

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