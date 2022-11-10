Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Застрявшего в канализационной трубе под парковкой петербургского международного аэропорта «Пулково» мужчину пять дней назад родственники объявили в розыск в Самарской области, выяснил 10 ноября корреспондент ИА REGNUM.

t. me/LizaAlert63 Евгений Т. спасенный из коллектора под Пулково

Напомним, утром 9 ноября сотрудники аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге заметили молодого человека. Не обращая внимания на оклики, он разделся до штанов, оставил на одежде документы и спустился в канализацию, прикрыв за собой крышку люка. Поскольку объект имеет статус государственной важности, охрана аэропорта вызвала на место полицию и спасателей.

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС и коммунальных служб начали спасательную операцию. К тому моменту мужчина — согласно документам — 21-летний Евгений Т., смог проползти 7-10 метров, но в итоге застрял в 37-метровой трубе. Спасателям пришлось вскрывать асфальт и резать трубу, чтобы извлечь молодого человека на поверхность. Лишь спустя шесть часов его удалось достать и передать медикам.

Как выяснилось, до всех этих событий молодой человек был объявлен в розыск в городе Жигулёвск Самарской области. С 6 ноября родители и родственники не знали, где находится мужчина, и написали заявление в полицию, обратились к волонтерам регионального поискового отряда «Лиза Алерт».

По данным корреспондента ИА REGNUM, молодой человек с переохлаждением средней степени, ссадинами на лице и теле, в тяжелом состоянии был госпитализирован в одну из городских больниц. Сейчас он находится в реанимации, а правоохранительные органы ведут проверку.