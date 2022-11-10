Париж, 10 ноября, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску и глава минобороны страны Анатолий Носатый прибыли с рабочим визитом во Францию. Об этом сообщает пресс-служба молдавского МИД.

Триумфальная арка. Париж

Сообщается, что министры прибыли для продвижения евроинтеграционной повестки Молдавии. Также планируется обсуждение энергетического кризиса, начавшегося в Молдавии, и вопросы безопасности в регионе.

«10 ноября глава молдавского внешнеполитического ведомства Николай Попеску и министр обороны Анатолий Носатый встретятся с высокопоставленными французскими чиновниками: министром вооружённых сил Франции Себастьеном Лекорню, генеральным секретарём по европейским делам, советником премьер-министра Франции по европейским вопросам Эммануэлем Пюизе-Жовеном, председателем комиссии по иностранным делам Национального собрания Жан-Луи Бурланжем», — говорится в сообщении.

Напомним, во Франции проходит Парижский форум мира. Тема форума — «Преодоление многопланового кризиса».