Москва, 10 ноября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, по состоянию на 14:30 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent в моменте снижается на 0,40%, до $92,28 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

«Краткосрочное давление на стоимость черного золота оказывает вчерашняя публикация данных по еженедельным запасам сырой нефти в США от Информационного агентства энергетики.

Вопреки прогнозам на рост запасов на 1,36 млн баррелей, они увеличились почти втрое больше, на 3,925 млн баррелей.

А в долгосрочной перспективе снижению котировок нефти будет способствовать политика нулевой терпимости к заболеваемости COVID-19, так как случаи заболеваемости в Пекине достигли максимальных за последние пяти месяцев.

Также снижению стоимости нефти будет способствовать негативная макростатистика из Китая, так как она тоже указывает на снижение спроса на черное золото у его главного мирового импортера в долгосрочной перспективе из-за падения объемов производств.

Однако снижения стоимости нефти марки Brent ниже $90 за баррель не ожидается, возможно только краткосрочно, так как данный уровень будут «защищать» страны ОПЕК+ снижая при необходимости квоты на добычу», — пояснил эксперт.

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