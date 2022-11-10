* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 10 ноября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Первая партия на сумму три с половиной миллиарда афгани, отпечатанных в Польше, только что прибыла в Афганистан и доставлена в Центральный банк. Новые банкноты были напечатаны при сотрудничестве с США. Об этом говорится в обзоре агентства «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM США

В октябре источники в Центральном банке Афганистана объявили, что Америка собирается напечатать банкноты на десять миллиардов афгани для Афганистана.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, печатание новых банкнот было остановлено, а большая часть банкнот была изношена.

Кроме того, отсутствие новых банкнот создало серьёзные проблемы для торговли на рынках Афганистана и вызвало массовые протесты против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но было совершенно ясно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не в состоянии решить эту проблему без сотрудничества с США.

В то время как многие афганские граждане ожидают, что «зловещая тень правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) исчезнет из страны как можно скорее и в стране снова «воцарится свобода», есть серьёзные признаки того, что западные страны, особенно США, пытаются продлить правление «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Одним из таких признаков является печатание новых афганских банкнот. Это показывает, что Запад одну за другой решает проблемы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так что уровень недовольства их правлением постепенно снижается.

Неизвестно, на основании какого контракта США были напечатаны новые афганские банкноты и предоставлены талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но этот вопрос стал достоянием гласности сразу после встречи представителей разведок талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США в Дохе. Об этом также сообщил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст на онлайн-встрече.

Одним из условий было то, что обе стороны будут проводить больше информационного и разведывательного сотрудничества в обмен на печатание денег, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут действовать в соответствии с приоритетами Америки в регионе.

Высвобождение валютных резервов Афганистана

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, США заморозили более семи миллиардов афганских валютных резервов и объявили, что не будут предоставлять эти деньги радикалам.

Но вслед за медленным и непрерывным разведывательно-политическим взаимодействием с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и преодолением существующей напряжённости, американский президент Джо Байден распорядился высвободить из этих резервов три с половиной миллиарда долларов. Предполагалось, что эти средства будут переведены в трастовый фонд в Швейцарии, а контроль за их использованием будет осуществлять комитет из четырёх человек.

Пока неясно, переведены ли эти деньги в Швейцарию, и если да, то рассматривался ли конкретный механизм их использования в Афганистане. Но без сомнения, высвобождение валютных резервов будет способствовать продлению власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Помощь на десятки миллионов долларов

Ещё одним признаком того, что Запад способствует продлению власти движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, является направление в страну более одного миллиарда пятисот миллионов долларов наличными.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

За последние два дня 80 миллионов долларов поступили в Афганистан и были доставлены в Центральный банк, который находится под контролем «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хотя эти деньги ввозятся в Афганистан под видом гуманитарной помощи, граждане Афганистана не получили ничего, кроме «нескольких килограммов испорченной муки». Народ Афганистана по-прежнему задаётся вопросом, куда и как расходуются эти деньги, поступающие в страну для него.

Ни у кого нет информации о механизме и адресе трат этих средств, и пока ни международные гуманитарные организации, ни «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не желают объяснять и предоставлять подробности использования гуманитарной помощи.

Несомненно, если будет проведено беспристрастное и независимое расследование, оно выявит большую коррупцию под видом гуманитарной помощи в Афганистане, которая в значительной степени способствует продлению власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Факты показывают, что Америка и западные страны, вопреки заявлениям о создании инклюзивного правительства, уважающего права человека, права женщин и права меньшинств, способствуют продлению правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Всем ясно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не изменились, отмечает издание. Это та же группировка, которая в течение последних двадцати лет сражалась против Америки и НАТО в Афганистане, но как эта группировка теперь стала партнёром стран, поддерживающих «права человека и гражданские свободы в Афганистане», является самым большим вопросом для афганского народа.

Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.