Москва, 10 ноября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Сегодня, 10 ноября, по состоянию на 14:30 мск стоимость доллара на Московской бирже снижается на 0,27%, до 61,03 рубля. Евро дешевеет на 0,68%, до 60,68 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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«Вечером 9 ноября вышли данные по инфляции в России за октябрь, она выросла до 0,2%, после 0,1% месяцем ранее и вопреки прогнозам аналитиков на ее замедление на 0,1%.

Годовая инфляция при этом опустилась до 12,6%, после 13,7% месяцем ранее и вопреки прогнозу на снижение до 13,6%.

Замедление темпов годовой инфляции сильнее прогнозов аналитиков ведет к укреплению рубля на Московской бирже, так как рост инфляции его обесценивает.

А сегодня выйдут еще и данные по инфляции в США, от которых может быть такой же эффект для стоимости рубля против американского доллара», — пояснил эксперт.

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