Москва, , 15:41 — REGNUM Внесенный в Верховную раду проект постановления о признании независимости Татарии является провокацией, Госдума и Совфед могут принять соответствующее заявление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил депутат Госдумы от Татарии Айдар Метшин («Единая Россия»).

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если постановление будет принято, если это будет официальный документ Верховной рады, если юридико-техническое решение будет сформулировано, то я думаю, и Госсовет Республики Татарстан, и Госдума, и Совфед могут принять соответствующее заявление», — заявил Метшин.

В целом, по его убеждению, факт внесения резонансного проекта постановления на рассмотрение Верховной рады является провокацией.

«Это очередная инсинуация Киевского режима, совершеннейший бред, провокация. Татарстан является столповым регионом Российской Федерации в межнациональных, меконфессиональных отношениях. Поэтому даже не укладывается в голове, что это может для кого-то быть темой для обсуждения», — отметил Метшин.

«Но это еще раз и показывает нацеленность не народа, а киевского режима на то, чтобы разобщить Россию, но не получиться, наоборот, такие действия буду способствовать укреплению связи российского народа», — подчеркнул депутат Госдумы.

Он также подчеркнул, что у республики «никогда не было позиции с точки зрения выхода из РФ».

Проект постановления о признании независимости Татарии зарегистрирован в Верховной раде, следует из данных на сайте парламента страны.