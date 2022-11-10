Москва, 10 ноября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Внесенный в Верховную раду проект постановления о признании независимости Татарии является провокацией, Госдума и Совфед могут принять соответствующее заявление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил депутат Госдумы от Татарии Айдар Метшин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

«Если постановление будет принято, если это будет официальный документ Верховной рады, если юридико-техническое решение будет сформулировано, то, я думаю, и Госсовет Республики Татарстан, и Госдума, и Совфед могут принять соответствующее заявление», — заявил Метшин.

В целом, по его убеждению, факт внесения резонансного проекта постановления на рассмотрение Верховной рады является провокацией.

«Это очередная инсинуация Киевского режима, совершеннейший бред, провокация. Татарстан является столповым регионом Российской Федерации в межнациональных, меконфессиональных отношениях. Поэтому даже не укладывается в голове, что это может для кого-то быть темой для обсуждения», — отметил Метшин.

«Но это еще раз и показывает нацеленность не народа, а киевского режима на то, чтобы разобщить Россию, но не получится, наоборот, такие действия буду способствовать укреплению связи российского народа», — подчеркнул депутат Госдумы.

Он также подчеркнул, что у республики «никогда не было позиции с точки зрения выхода из РФ».

Проект постановления о признании независимости Татарии зарегистрирован в Верховной раде, следует из данных на сайте парламента страны.