Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в преддверии зимы ускорила оказание основных медицинских услуг населению Афганистана.

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Согласно отчёту ВОЗ, с начала года более 32 тысяч граждан Афганистана были вынуждены покинуть свои дома.

В документе отмечается, что нестабильная ситуация с безопасностью и распространение различных заболеваний, таких как тяжёлая диарея, корь, лихорадка денге, малярия и коронавирус, также оказали негативное влияние на население страны.

В организации добавили, что в октябре случаи заболевания лихорадкой денге были зарегистрированы в провинциях Нангархар, Лагман и Кабул, а также было зарегистрировано более 2000 случаев заболевания корью.

Согласно отчету ВОЗ, из-за тяжёлых условий жизни и неадекватной системы здравоохранения в зимний период следует ожидать роста респираторных заболеваний.

Отмечается, что для ускорения процесса предоставления услуг ВОЗ обучила более ста менеджеров для руководства вакцинацией во всех 34 провинциях Афганистана.

Также, согласно отчёту всемирной организации, в преддверии холодного сезона учреждения-партнёры организации выделили более 10 миллионов долларов из Фонда гуманитарной помощи Афганистану на спасательные мероприятия в зимний период, которые могут охватить 1,1 млн человек в 26 провинциях Афганистана.

ВОЗ сообщила, что 369 тонн медикаментов в виде аптечек скорой медицинской помощи отправлены во все районы Афганистана.