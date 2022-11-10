Ереван, 10 ноября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашиняна обвинил Азербайджан в неконструктивной позиции в международных отношениях. Это заявление он сделал 10 ноября на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Азербайджан продолжает препятствовать процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией, которая, несомненно, может способствовать региональной стабильности», — заявил Пашинян.

Он также заявил, что Азербайджан якобы безосновательно обвиняет Армению в обстрелах на границе. По словам армянского лидера, опыт показал, что подобные «фейковые» сообщения предшествуют «новой агрессии».

Кроме того, Пашинян обвинил Баку в нарушении договорённостей об обмене пленными.

Напомним, ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что нормализация отношений с Арменией зависит от того, как идут мирные переговоры Еревана с Баку.