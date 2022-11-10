Ереван, 10 ноября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и близким к нему влиятельным предпринимателем произошёл серьёзный разлад. Об этом 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Hetq.am Никол Пашинян

«7 ноября на провластного олигарха Хачатура Сукиасяна Генеральная прокуратура Армении завела дело. Оно касается незаконного приобретения ещё в 1995 году здания в центре Еревана всего за $5 000. Сейчас появились подробности того, что в чём заключается истинная причина возникновения этих претензий прокуратуры. Дело в том, что в последние несколько недель Сукиасян начал, что называется, мутить воду против Пашиняна вплоть до того, что заявил о создании нового оппозиционного движения, предназначенного для ниспровержения нынешнего премьер-министра. И это движение Сукиасян готов лично возглавить. Пашинян узнал об этом, и по его прямому приказу прокуратура и начала «прессовать» Сукиасяна». Микаэл Бадалян

Напомним, что Сукиасян в 2018 году активно поддержал приход к власти правительства Пашиняна.