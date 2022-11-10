Ереван, 10 ноября, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Политики из окружения Никола Пашиняна готовы перейти на сторону его противников. Об этом 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

primeminister.am Никол Пашинян

«Решение Пашиняна самолично возглавить правящую парти показывает только одно — он больше никому не доверяет. Раньше фаворитом Пашиняна был Сурен Папикян, нынешний министр обороны. Но между ними произошёл разлад. И сейчас происходит очень много событий, показывающих, что провластные депутаты, понимая, что запахло жареным, в любой момент будут готовы переметнуться на другую сторону. Пашинян это понимает и поэтому пытается всё лично контролировать, что называется, своими руками» — сказал эксперт.

Напомним, что 29 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян был избран председателем правления правящей партии «Гражданский договор».