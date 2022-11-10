Стокгольм, 10 ноября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Председатель муниципального совета Эскильстуны Анне-Софи Вагстрём (Социал-демократы) будет зарабатывать еще порядка 1 300 долларов США в месяц после повышения платы в прошлом месяце. Однако Вагстрём является не единственным председателем муниципалитета в Швеции, зарплата которого растет рекордными темпами, о чем сообщает телеканал SVT.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

Так, у председателя муниципального совета Вагстрём до сентября этого года вознаграждение за труд составляло 21 450 крон в месяц. Но после решения муниципального совета в этом году теперь на ее счете каждый месяц оказывается 35 750 шведских крон, что означает увеличение на 66%.

В последнее время внимание журналистов к зарплатам местных политиков в Швеции привлек случай в Норртелье. Там местные власти повысили зарплату председателя муниципального совета Бино Драммонда на 27% — с 87 000 до 110 400 крон в месяц.

Справедливости ради журналисты отмечают, что речь о коррупции не идет. Дело в том, что рост зарплат совпадает с увеличением обязанностей того или иного политика.