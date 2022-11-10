Москва, , 16:13 — REGNUM То, что Россия не пригласила представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на заседание Московского формата, может свидетельствовать о начавшейся корректировке российской стратегии в отношении Афганистана. Об этом 10 ноября в своём телеграм-канале написал руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Любопытно, как отреагировали представители России — организаторы Московского формата по проблеме афганского урегулирования — на упрёки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по поводу их неприглашения на заседание», — отмечает он.

По словам эксперта, российские представители заявили, что так они отреагировали на нежелание режима «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создать инклюзивное правительство, на чём давно настаивает Москва.

«То есть, фактически, неприглашение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это российская санкционная мера в отношении талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) режима», — пояснил он.

Серенко акцентировал внимание на том, что представители России также сообщили, что по итогам заседания Московского формата они проинформируют о его итогах не только талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и других участников афганского политического процесса.

«Кого именно — не уточняется. Можно теперь гадать — Фронт сопротивления Ахмада Масуда, движение «За мир и справедливость» Ханифа Атмара и Шакира Каргара, Высший совет сопротивления, находящийся в Турции, и так далее, вариантов немало. Но уже тем самым дано понять талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что они не являются эксклюзивными собеседниками Москвы», — подчеркнул он.

Политолог считает, что на фоне отсутствия каких-либо иных российских инициатив эти сигналы являются почти политической сенсацией.

«Прежняя исключительно проталибская (организация, деятельность которой запрещена в РФ) линия спецпредставителя РФ Замира Кабулова, похоже, начинает терять устойчивость. Пока, конечно, рано говорить о полной смене афганской стратегии России, о необходимости чего мы говорим уже давно и постоянно. Но нынешний курс в отношении «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганского вопроса, видимо, перестаёт устраивать Кремль», — констатирует он.

Говоря о том, с чем могут быть связаны столь неожиданные корректировки российской позиции, эксперт назвал ряд возможных причин.

Среди них он перечислил неспособность талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность российского посольства в Кабуле и нежелание прислушиваться к рекомендациям из Москвы об инклюзивности правительства Афганистана, неэффективную борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и наркобизнесом, а также возможную попытку жёсткого продавливания секретарём Совбеза Николаем Патрушевым своей линии в части восприятия афганской проблемы.

«А, как известно, «линия Патрушева» в значительной степени не совпадает с «линией Кабулова», которой несколько лет придерживается Министерство иностранных дел России», — констатирует Андрей Серенко.

ИА REGNUM напоминает, что третье заседание Московского формата по проблеме урегулирования ситуации в Афганистане должно будет пройти в середине ноября 2022 года. Участие в мероприятии планируют принять представители 11 стран.

Московский формат по Афганистану был создан в 2017 году. Первоначально в него вошли Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран и Индия. Второй раз такие консультации состоялись в ноября 2018 года.