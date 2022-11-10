Хабаровск, , 14:58 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

На 39-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Амура» Артур Гиздатуллин, а на 43-й форвард СКА Марат Хайруллин восстановил равновесие. Победу хабаровской команде принёс гол защитника Михала Йордана на первой минуте овертайма.

СКА проиграл второй матч подряд. Ранее санкт-петербургский клуб потерпел поражение от владивостокского «Адмирала».

На сегодняшний день «Амур» занимает 10-е место в Восточной конференции, на счету команды 24 очка. СКА идёт на первом месте в Западной конференции с 52 очками.

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