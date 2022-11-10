Тбилиси, , 14:44 — REGNUM Доходы телеканалов в Грузии по итогам третьего квартала 2022 года оказались на 9,3% ниже, чем за тот же период 2021 года. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба национальной комиссии по коммуникациям.

Телевидение Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. CCCР

Сообщается, что телекомпании от рекламы получили 16,3 млн лари (около 365 млн рублей), что на 1,7 млн лари (около 38 млн рублей) меньше итогов за отчётный период прошлого года.

По данным комиссии, больше всего доходов получил проправительственный телеканал «Имеди» — 4,9 млн лари (около 110 млн рублей), потеряв 0,4 млн лари. На втором месте оппозиционный телеканал «Мтавари архи», получивший 2,1 млн лари (около 47 млн рублей), потеряв 0,2 млн лари, на третьем — «Рустави 2», получивший 1,5 млн лари (около 33,5 млн рублей), потеряв 0,2 млн лари.

Напомним, в Грузии в марте запретили телеканалам рекламировать азартные игры. После этого доходы телеканалов начали снижаться.