Ташкент, , 14:41 — REGNUM Глава контртеррористического центра Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Евгений Сысоев предупредил об ухудшении ситуации в Афганистане и экспорте нестабильности в страны региона.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Обеспокоенность ухудшением ситуации в Афганистане он выразил на встрече этой организации в Ташкенте на тему «Современная безопасность: вызовы и решения».

«Обострение ситуации в Афганистане увеличивает риск нестабильности во всём регионе, особенно в Центральной Азии», — заявил Сысоев, слова которого приводит информационное агентство IRNA.

Он также добавил, что существует вероятность распространения нестабильности из Афганистана на страны СНГ и ШОС.

«Ухудшение социально-экономической ситуации, массовый исход афганцев за границу, нарастание межэтнических конфликтов, рост трансграничной преступности и наркотрафика умножают риск дестабилизации ситуации в Центральной Азии», — подчеркнул глава контртеррористического центра.

Сысоев выразил опасение, что в случае ухудшения ситуации значительная часть Афганистана будет вовлечена в войну и окажется под контролем местных джихадистов и международных террористических организаций.

Глава Центра по борьбе с терроризмом заявил, что возможности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировать ситуацию в Афганистане очень ограничены из-за раскола внутри группировки.

Напомним, 8 ноября министр иностранных дел Индии во время поездки в Москву выразил обеспокоенность деятельностью террористов в Афганистане и экспортом нестабильности в страны региона.