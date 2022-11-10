Минск, , 14:20 — REGNUM МВД Белоруссии признало восклицание «Жыве Беларусь» в сопровождении поднятия правой руки с распрямленной ладонью и отзыв на это «Жыве» нацистской символикой. Об этом 10 ноября говорится в постановлении, которое обнародовано на белорусском правовом портале.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Коллаборационистское приветствие является символом 13-го Белорусского полицейского батальона при СД и 30-й гренадерской (пехотной) дивизии Ваффен-СС… наравне с нацистским партийным приветствием… представляет сопровождаемое поднятием правой руки с распрямленной ладонью восклицание «Жыве Беларусь» и отзыв «Жыве»», — говорится в пункт 4 перечня нацистской символики и атрибутики, который был утверждён постановлением МВД Белоруссии от 28 октября 2022 года №271.

При этом не уточняется, будет ли приравнен к нацистскому приветствию такой возглас без указанного жеста руки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Чечня планирует установить прямое авиасообщение с Белоруссией.