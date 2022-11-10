Канберра, , 14:09 — REGNUM Десятого ноября в ходе своего выступления министр Австралии по делам климата Крис Боуэн отметил, что нынешнее лейбористское правительство страны делает все возможное для скорейшего зеленого перехода. Как пишет газета The Guardian, политик также прошелся по лидеру оппозиции Питеру Даттону, который, если верить Боуэну, мало что понимает в зеленой энергетике.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

Боуэн сказал, что утром 10 ноября Даттон выступал в эфире радиостанции 2 GB, куда он «всегда заходит, чтобы поговорить о самых сложных вопросах и поболтать о возобновляемых источниках энергии».

«Лидер оппозиции … до сих пор не понимает, что когда зимой не всегда светит солнце, не всегда дует ветер и не всегда идет дождь, мы все-таки умеем запасать воду. И мы успеваем ее даже пить, когда не идет дождь», — сказал Боуэн.

Боуэн хотел продолжить и дальше критиковать знания Даттона в энергетике, но был прерван одним из депутатов, который напомнил министру, что его «не просили углубляться в какие-то истории», а спросили о росте стоимости жизни в Австралии.

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