Уфа, 10 ноября, 2022, 13:56 — ИА Регнум. 23 тысячи преступлений раскрыли в 2022 году сотрудники органов внутренних дел в Башкирии. Об этом 10 ноября заявил глава региона Радий Хабиров на торжественном собрании, посвящённом дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Полиция

Он поблагодарил правоохранителей за непримиримую борьбу с преступностью, за обеспечение правопорядка, безопасности граждан.

Глава региона напомнил, что перед органами правопорядка стоят ответственные задачи по расследованию уголовно-наказуемых посягательств, профилактике групповой, подростковой, организованной преступности.

«В этом году органами внутренних дел раскрыто 23 тысячи преступлений, в том числе 4,5 тысячи тяжких и особо тяжких. Принцип неотвратимости наказания должен работать всегда, чтобы ни один преступник не ушел от ответственности», — приводит пресс-служба его слова.

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