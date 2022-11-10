Уфа, 10 ноября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Сотрудников органов внутренних дел (ОВД) поздравил с профессиональным праздником глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 10 ноября он написал в своем телеграм-канале.

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«Заехал поздравить. И в зной, и в стужу, днем и ночью они рядом с нами. Самоотверженные, преданные избранному делу, готовые в любую минуту прийти на помощь», — сообщил глава региона.

Он поздравил всех сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником и поблагодарил за хорошую службу.