Ейск, Краснодарский край, , 14:16 — REGNUM В Ейске в пострадавшем при крушении Су-34 доме по улице Коммунистической на время разберут первый подъезд. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани.

Последствия крушения Су-34 в Ейске Оперативный штаб Кубани

На состоявшейся встрече с жильцами пострадавшего дома стало известно, что для проведения аварийно-восстановительных работ с первого по четвертый подъезды будут полностью разобраны. Затем начнётся их восстановление.

«Разобранные в рамках аварийно-восстановительных работ подъезды и квартиры восстановят в таком же виде, как они были ранее. Даже в том случае, если в жилых помещениях сделали перепланировку», — пообещал глава департамента строительства Кубани Сергей Власов.

До 20 ноября жильцы дома смогут забрать технику и ценные вещи. Хранить их можно будет в специально выделенных помещениях.

ИА REGNUM сообщало, что в Ейске было получено заключение экспертов относительно восстановления пострадавшего дома. Общая площадь восстановления превысит 7 тыс. кв. метров. При этом завершить основные восстановительные работы планируют в беспрецедентно сжатые сроки — в мае 2023 года.

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Напомним, что 17 октября военный самолёт упал в жилом квартале в Ейске. Причиной крушения Су-34 стало возгорание одного из двигателей при взлёте. Воздушное судно рухнуло на жилой дом, начался пожар. Погибли 15 человек, более 40 жильцов пострадали.