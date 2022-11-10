Москва, , 14:18 — REGNUM Мэр латвийского города Резекне Александр Барташевич и международные организации, якобы защищающие исторические мемориалы и памятники культурного наследия, фактически являются пустым местом для властей Латвии. Так прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября начавшийся демонтаж памятника освободителям Резекне научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Проверка на лояльность в Латвии pixabay.com

«Ни мэр Резекне, ни ООН не выступают теми международными институтами, которые могут гарантировать сохранение исторической памяти и памятников культурного наследия. Всё, что они говорят, — это пшик, сотрясание воздуха, не более того. И никакая страна, в том числе Латвия, не будет прислушиваться к тому, что заявляют уже изжившие себя международные организации», — считает собеседник ИА REGNUM, имея ввиду такие организации как ЮНЕСКО и ООН.

ИА REGNUM сообщало, что жители латвийского города Резекне обратились в ООН с просьбой отменить решение латвийских властей о сносе памятника воинам-освободителям, который горожане часто называют «Алеша». Демонтаж был приостановлен.