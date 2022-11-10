Москва, 10 ноября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании проезда инвалидов I группы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Поправками расширяется перечень лиц, на которых не распространяется требование федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» покинуть, например, автобус или трамвай в случае отказа оплатить проезд инвалидами I группы, следующих без сопровождающих лиц.

Авторы обратили внимание на то, что на практике имеются случаи пользования инвалидами такой группы транспортным средством без сопровождающих лиц, при этом, учитывая состояние их здоровья, они могут не приобрести билет либо забыть его или социальную карту дома. Требование высадки водителем или контролером такого инвалида приведет к возникновению трудной, а часто и опасной для него ситуации, отмечают парламентарии.

Законопроект будет доработан ко второму чтению с учетом того, что сейчас регионы могут устанавливать льготы на оплату проезда посредством прямых выплат гражданам компенсаций на проезд, а также и вовсе вводить бесплатный проезд, но только, к примеру, при перевозках в городском сообщении либо городском и пригородном.

С принятием закона штраф за принудительную высадку для водителя составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.