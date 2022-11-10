Барнаул, 10 ноября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Алтайские парламентарии обазотились проблемой доставки больных из сельских районов края на гемодиализ. Подробности по итогам совещания с депутатами профильных комитетов Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) и членами правительства Алтайского края, которое провёл спикер Александр Романенко, сообщает 9 ноября телеграм-канал АКЗС.

Правительство Приангарья Гемодиализ

Заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению Елена Хрусталева сообщила, что с вопросом о доставке пациентов к ней и ее коллеге Павлу Митрофанову обратились 12 жителей Горняка и Локтевского района. По словам жителей, компенсации в 800 рублей за одну поездку недостаточно для того, чтобы оплатить больному адекватный его состоянию проезд до Рубцовска, где проводится диализ, и обратно. Граждане вынуждены доплачивать таксистам от 200 до 1000 рублей за каждую поездку. При этом, в зависимости от тяжести заболевания, гемодиализ проводится раз в три дня или через день.

Председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко рассказал, что проблема актуальна и для других районов края. Две трети жалоб по поводу гемодиализа — о том, что компенсация не покрывает стоимость доставки.

Как дополнил министр здравоохранения Дмитрий Попов, доставка пациентов на диализ — не медицинская услуга, и поэтому она не может быть оплачена из средств ОМС.

Обсудив все аспекты оказания помощи таким пациентам, участники совещания решили, что необходимо значительно проиндексировать размер компенсации за доставку и использовать более детальную градацию компенсации в зависимости от километража. Расчеты будут производить Министерство финансов и Министерство социальной защиты населения региона. Окончательное решение будет принято после обсуждения этих обстоятельств.

Депутаты также рассмотрели тему приближения гемодиализных центров к пациенту. Так, сейчас решается вопрос о создании такого центра в Заринске. Обсуждалась на совещании и тема перитонеального диализа, его доступность и безопасность для пациентов.

В Алтайском крае процедуру гемодиализа получают 753 человека с почечной недостаточностью, 282 из них живут в сельских районах. Процедура проводится в 11 медицинских центрах разной формы собственности, работающих по окружному принципу. Очереди на процедуру нет, во всех центрах есть резерв мест. Услуга гемодиализа для пациентов бесплатна, она финансируется из средств Фонда обязательного медстрахования. Доставка пациентов на гемодиализ проводится либо с помощью мобильных бригад, либо она компенсируется за счет краевого бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года жителей Красногорского района Алтайского края, нуждающиеся в гемодиализе, после учинённой в регионе оптимизации здравоохранения фактически поставили перед выбором: либо не реже трёх раз в неделю за свой счёт ездить на процедуры в Бийск, либо — умереть.

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