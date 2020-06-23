Бийск, Алтайский край, , 09:03 — REGNUM Жителей Красногорского района Алтайского края, нуждающиеся в гемодиализе, после учинённой в регионе оптимизации здравоохранения фактически поставили перед выбором: либо не реже трёх раз в неделю за свой счёт ездить на процедуры в Бийск, либо — умереть. В ситуацию пришлось мешаться прокуратуре. Как сообщает сегодня, 23 июня, официальный сайт надзорного ведомства, решением Красногорского районного суда удовлетворены исковые требования прокурора Красногорского района к министерству здравоохранения края о доставке лиц страдающих тяжелым заболеванием в лечебное учреждение для проведения процедуры гемодиализа.

«Государственными учреждениями края заявителям было отказано в организации бесплатной транспортировки от места жительства до места проведения процедуры гемодиализа в г. Бийск и обратно.

Анализ действующего законодательства свидетельствует, что транспортировка больных хронической почечной недостаточностью в медицинское учреждение, оказывающее специализированную медицинскую помощь в виде заместительной терапии методом программного гемодиализа, является составляющей частью мероприятия по ее оказанию, в силу чего обязанность по организации и обеспечению бесплатной медицинской услуги по транспортировке лиц, страдающих хронической болезнью почек, от места жительства до места получения медицинской помощи методом гемодиализа и обратно в соответствии с графиком гемодиализа, должна быть возложена на Министерство здравоохранения Алтайского края», — пояснил прокурор Красногорского района Андрей Грибанов.

По его словам, указанное решение суда обращено к немедленному исполнению.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 г. аналогичная ситуация имела место в Алтайском районе. Только вмешательство прокуратуры помогло предотвратить вероятный летальный исход двух инвалидов первой группы (мужчины и женщины), страдающих хронической почечной недостаточностью.

Исковое заявление о возложении на министерство здравоохранения региона обязанности организовать и обеспечить доставку граждан от места жительства до места получения медицинской помощи и обратно суд удовлетворил в полном объеме.

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