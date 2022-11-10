Санкт-Петербург, 10 ноября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Тактовое движение электричек с десятиминутным интервалом в часы пик по направлению «Санкт-Петербург — Павловск» запустят 11 декабря, анонсировали 10 ноября в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Витебский вокзал

Рост пассажиропотока в пригородно-городском сообщении на Санкт-Петербургском железнодорожном узле наблюдается на Витебском направлении. Из-за чего власти города совместно с Октябрьской железной дорогой приняли решение запустить тактовое движение между Петербургом и Павловском.

«Запуск тактового движения на участке является не только важным этапом развития Санкт-Петербургского транспортного узла в части пригородных перевозок, но и первым совместным практическим шагом в направлении интеграции железной дороги в систему городского общественного транспорта», — пояснил начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин.

В рамках тактового движения «Санкт-Петербург — Павловск» в дополнение к существующему графику на линию выйдут еще девять пригородных поездов в десятивагонном исполнении (четыре утром и пять вечером) и восемь поездов в обратном направлении (по четыре утром и вечером).

Работа электричек в утренние и вечерние часы пик предполагается по расписанию: из Павловска (станция Павловск): с 07:00 до 10:00 — каждые 10 минут; из Санкт-Петербурга (Витебский вокзал): с 17:00 до 19:00 — каждые 10 минут. Также в пред- и после пиковые часы поезда будут следовать каждые 15 минут: из Павловска — с 06:00 до 07:00; из Санкт-Петербурга — с 16:00 до 17:00 и с 19:00 до 20:00.

«Поездка из Павловска до центра Петербурга займет не более 35 минут», — добавили в Смольном.