Москва, , 16:28 — REGNUM Американский президент Джо Байден предложил проверить сотрудничество с другими странами миллиардера Илона Маска на предмет «неподобающих» действий. Об этом политик заявил 9 ноября во время пресс-конференции в Белом доме.

«Я думаю, что сотрудничество Илона Маска или технические связи с другими странами заслуживают проверки на то, делает ли он что-то неподобающее или нет. Я предлагаю, что на это стоит посмотреть», — отметил он.

Предложение Байдена обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом указали на то, что в США повеяло «демократией». Другие порекомендовали Байдену лучше проверить свое состояние здоровья или обратить внимание на связи своего сына Хантера.

«Но сначала — Байдена на деменцию», — призвал Александр К.

«Байден слов на ветер не бросает, вспомните «Северный поток». Если старикан что-то помнит, это может быть действительно важно», — задумалась Svetlana.

«А самого Байдена проверить на психические отклонения? Там диагнозов уже целый букет», — добавил «Инь».

«Демократичненько», — в свою очередь отметил Андрей.

«Не трогать Илона Алексеевича Маска! Работает Штирлиц и пусть работает», — иронизирует «Модус».

«Пусть Хантера своего проверит, потом свои костлявые ручонки к Илону тянет», — отреагировала Ekaterina.

«А что Илон Маск является госслужащим в США? Он вроде частное лицо, может с кем хочет сотрудничать или нет. Или это уже не демократично?» — недоумевает Z.

«Пусть они друг друга перегрызут… Нам меньше работы будет», — прокомментировала Lana Z.

«Так с [киевским режимом] же сотрудничает или это другое?» — отметила Yara.

«Так вот ты какая, демократия», — не без сарказма пишет Axel.

«А что тут проверять? У Илона Маска есть сотрудничество с другими странами, например, поставляет [Киеву] аппаратуру «Старлинк», в Китае производит Tesla, в Германии построил завод по производству аккумуляторов», — написала Наталия Б.

«А по итогам проверки скажут, что он был взращен в тайных лабораториях Кремля, ещё младенцем его пеленали в красное знамя, а над люлькой у него висел серп и молот. Лишат его всего и запрут. Ложь — главное оружие демократов США», — добавил Юр.

«Он сам не хочет в больнице себе новые таблетки выписать?» — не без сарказма спросил Владимир.

«У нас свобода слова, — сказал дед Байден, но в рамках политики партии…» — комментирует «не узнал, это же я».

«А чего он скромничает? Сразу бы говорил, что все — агенты Кремля, кроме него!» — шутит Мария.

«Да Маска нужно ещё и на сотрудничество с другими планетами проверить», — с юмором предложил Алексей Л.

«Правильно, в демократическом свободном государстве никто не должен отклоняться от государственной линии…» — с сарказмом подытожил Илья Г.