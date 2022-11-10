Рим, 10 ноября, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Для ведения переговоров на данный момент важны именно предварительные условия, а не человек, который их принимает. Такое заявление в интервью итальянской газете Corriere della Sera сделал советник главы офиса киевского террористического режима Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM б. УССР

При этом, по его словам, того, кто согласится вести переговоры на выдвинутых режимом Зеленского предварительных условиях, Киев будет считать партнёром.

«Мы будем считать партнером того, кто согласится вести переговоры на наших предварительных условиях», — подчеркнул Подоляк.

Он также добавил, что в вопросах, связанных с мирными переговорами, Вашингтон давления на Киев не оказывает, но поддерживает во всём.

«Американцы не осуществляют давления на нас, — указал советник. — Американцы — наши союзники и поддерживают нас во всём».

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По его словам, инициатива о поддержке Киева исходит со стороны как демократов, так и республиканцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва по-прежнему открыта для переговоров с Киевом, но диалог возможен «с учётом тех реалий, которые складываются на текущий момент».

При этом российский дипломат также подчеркнула, что киевскому режиму и его кураторам переговоры о разрешении конфликта на территории б. УССР не нужны. По её словам, у Вашингтона не хватает ни желания, ни стремления побуждать киевский режим к чему-то конструктивному, потому что США преследуют другую цель — деструктивную.

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