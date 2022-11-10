Пекин, , 13:02 — REGNUM Китайский рынок электромобилей в октябре заметно расширился, при этом как производство, так и продажи выросли, сообщает 10 ноября агентство Синьхуа.

Электромобиль Toyota BP63Vincent

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в прошлом месяце выпуск автомобилей в стране достиг 762 000 единиц, что на 87,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи электромобилей выросли на 81,7% по сравнению с предыдущим годом и составили 714 000 единиц.

По данным ассоциации, с января по октябрь как производство новых автомобилей, так и продажи выросли на 110% в годовом исчислении, при этом доля рынка таких автомобилей достигла 24%.