София, , 12:37 — REGNUM Одно из крупнейших промышленных предприятий Болгарии — деревообрабатывающий завод «Кроношпан» в Велико-Тырново на севере страны было оштрафовано Болгарской экологической инспекцией за выброс вредных веществ в атмосферу. Об этом 10 ноября сообщает БНР.

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По предварительным данным, соответствующие санкции наложены как на руководство компании, так и на иностранную компанию, занимающуюся обеспечением общей безопасности заводских помещений. Общая сумма штрафа не разглашается, однако уже известно, что речь может идти о сотнях тысяч долларов США.

Согласно официальной информации, нынешнее решение экоинспекции является прецедентом в новейшей истории Болгарии. Ранее представители заводов и фабрик, заподозренных в загрязнении окружающей среды, получали от государства предупреждения и рекомендации о необходимости укрепления очистных сооружений.