Тбилиси, , 12:15 — REGNUM Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прибыл в Тбилиси с рабочим визитом для обсуждения отношений между странами, а также вопросов по евроинтеграции Грузии. Об том 10 ноября сообщает пресс-служба грузинского МИД.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Визит Яна Липавски является ярким доказательством прекрасных отношений между двумя странами и подчеркивает твердую поддержку Чехией вступления Грузии в Европейский Союз», — заявил глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили.

Он рассказал пресс-службе, что стороны обсудили сотрудничество стран в двустороннем и других форматах. Дарчиашвили и Липавский также подняли вопрос об углублении отношений в сферах торговли, экономики, туризма и образования.

Сообщается, что грузинский министр сообщил чешскому гостю о том, как в Грузии исполняют рекомендации Брюсселя, чтобы получить статус кандидата на вхождение в ЕС. В ходе визита Липавский также встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.