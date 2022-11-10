Москва, 10 ноября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтении приняла поправки, которые освобождают от налогообложения материальную помощь, которую получили граждане, призванные на службу в рамках мобилизации, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Поправки приняты в рамках законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс РФ, который был внесен в Госдуму в составе бюджетного пакета.

Согласно поправкам, доходы в виде денежных средств или иного имущества, безвозмездно полученных лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ или проходящими военную службу по контракту, либо заключившими контракт о пребывании в добровольческом формировании, и налогоплательщиками, являющимися членами семей указанных лиц при условии, что эти доходы связаны с прохождением военной службы по мобилизации или контракту.

Освобождаются от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученных денежных средств и иного имущества, в частности, лица, проходящие военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту или находящихся на военной службе в Росгвардии и члены их семей при условии, что такие доходы получены в связи с участием указанных лиц в специальной военной операции.

Кроме того, от налогов освобождаются выплаты работникам для возмещения расходов, связанных с командированием в новые регионы в целях восстановления объектов инфраструктуры.